"طي صفحة في معاناة الشعب".. السلطات الانتقالية الليبية تعلن إعادة فتح الطريق الساحلي

أعلنت السلطات الانتقالية في ليبيا اليوم الأحد عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة البلاد.

وكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على حسابه في "تويتر": "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي ، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) June 20, 2021

بدوره، شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عبر "تويتر" على أن إعادة افتتاح الطريق الساحلي تؤدي إلى "رفع المعناة عن شعبنا الأبي"، مشيرا إلى أن السلطات الانتقالية تحقق بذلك "أحد أهم الأهداف التي سعت إلى إنجازها عبر سلسلة من الاجتماعات المضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي".

اليوم، تكللت جهودنا وجهود المخلصين من ابناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي و رفعِ المُعناةِ عن شعبنا الأبي، مُحققينَ أحد أهم الاهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسةٍ من الإجتماعات المُضنيه التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي. — محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) June 20, 2021

ويأتي ذلك بعد إغلاق هذا الطريق الاستراتيجي الذي يبلغ طوله حوالي 1.8 ألف كلم لأكثر من عامين بسبب النزاع المسلح في البلاد.

المصدر: RT