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"طي صفحة في معاناة الشعب".. السلطات الانتقالية الليبية تعلن إعادة فتح الطريق الساحلي

أخبار العالم العربي

Reuters Hani Amara
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أعلنت السلطات الانتقالية في ليبيا اليوم الأحد عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة البلاد.

وكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على حسابه في "تويتر": "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

بدوره، شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عبر "تويتر" على أن إعادة افتتاح الطريق الساحلي تؤدي إلى "رفع المعناة عن شعبنا الأبي"، مشيرا إلى أن السلطات الانتقالية تحقق بذلك "أحد أهم الأهداف التي سعت إلى إنجازها عبر سلسلة من الاجتماعات المضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي".

ويأتي ذلك بعد إغلاق هذا الطريق الاستراتيجي الذي يبلغ طوله حوالي 1.8 ألف كلم لأكثر من عامين بسبب النزاع المسلح في البلاد.

المصدر: RT

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