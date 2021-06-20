 
مباشر

ليبيا.. قيادي في قوات حفتر ينفي فتح الطريق الساحلي

أخبار العالم العربي

ليبيا.. قيادي في قوات حفتر ينفي فتح الطريق الساحلي
Reuters Esam Omran Al-Fetori
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnr3

نفى قيادي بارز في قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر صحة التقارير عن إعادة فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها اليوم الأحد.

وصرح آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطفة العسكرية الوسطى في قوات حفتر، اللواء احمد سالم، حسب ما نقلت عنه قناة "ليبيا الآن"، بأنه "لا صحة لما يشاع عن فتح الطريق الساحلي سرت -مصراتة".

وأوضح المسؤول أن اللجنة العسكرية 5+5 التي من المقرر أن تعقد اجتماعها غدا في سرت لم تصدر أي تعليمات بفتح الطريق الساحلي، لافتا إلى أن هذه اللجنة هي الجهة المسؤولية عن كافة الترتيبات الأمنية والتنسيق بين الطرفين.

في غضون ذلك، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة إلى منطقة بويرات الحسون قرب مصراتة وشارك في إزاحة السواتر الرملية ضمن عمليات فتح الطريق الساحلي، حيث اعتلى إحدى الآليات المجهزة لتمهيد الطريق.

وأعلن الدبيبة في وقت سابق من اليوم عن إعادة فتح الطريق الاستراتيجي الذي لا يزال مغلقا منذ أكثر من عامين بسبب النزاع في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا