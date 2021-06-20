ليبيا.. قيادي في قوات حفتر ينفي فتح الطريق الساحلي

نفى قيادي بارز في قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر صحة التقارير عن إعادة فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها اليوم الأحد.

وصرح آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطفة العسكرية الوسطى في قوات حفتر، اللواء احمد سالم، حسب ما نقلت عنه قناة "ليبيا الآن"، بأنه "لا صحة لما يشاع عن فتح الطريق الساحلي سرت -مصراتة".

آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطفة العسكرية الوسطى اللواء احمد سالم: لا صحة لما يشاع عن فتح الطريق الساحلي سرت - مصراتة - https://t.co/x5ZIi6jARapic.twitter.com/KgE6RPPVMs — Libya Alaan channel - قناة ليبيا الآن (@Libyaalaantv) June 20, 2021

وأوضح المسؤول أن اللجنة العسكرية 5+5 التي من المقرر أن تعقد اجتماعها غدا في سرت لم تصدر أي تعليمات بفتح الطريق الساحلي، لافتا إلى أن هذه اللجنة هي الجهة المسؤولية عن كافة الترتيبات الأمنية والتنسيق بين الطرفين.

في غضون ذلك، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة إلى منطقة بويرات الحسون قرب مصراتة وشارك في إزاحة السواتر الرملية ضمن عمليات فتح الطريق الساحلي، حيث اعتلى إحدى الآليات المجهزة لتمهيد الطريق.

شاهد | رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يبدأ فتح الطريق الساحلي بين #مصراتة و #سرت ويشارك بإزالة السواتر الفاصلة بين الجانبين.#ليبياpic.twitter.com/22eDvXT4IC — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 20, 2021

وأعلن الدبيبة في وقت سابق من اليوم عن إعادة فتح الطريق الاستراتيجي الذي لا يزال مغلقا منذ أكثر من عامين بسبب النزاع في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام ليبية