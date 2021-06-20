تقرير إسرائيلي: الاتفاق على آلية جديدة لنقل الأموال القطرية إلى غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق على إنشاء آلية جديدة لنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس السبت، دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات، أن الآلية الجديدة لن تشمل السلطة الفلسطينية بل سيتم نقل الأموال بدلا عن ذلك بوساطة الأمم المتحدة.

وحسب التقرير، لن يتم نقل الأموال القطرية إلى غزة نقدا داخل صناديق، كما كان في السابق، بل "بأساليب أخرى"، دون شرح تفاصيل.

ولم تسمح إسرائيل بنقل الأموال القطرية إلى غزة منذ الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري بين الطرفين، مطالبة الفصائل الفلسطينية المسيطرة على القطاع بالإفراج أولا عن مدنيين اثنين وإعادة جثث جنود إسرائيلية محتجزة لديها.

كما لفت التقرير إلى أن مصر تصر على الانتقال إلى الآلية الجديدة لتفادي وقوع الأموال القطرية في أيدي حركة "حماس".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"