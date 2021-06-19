"شجعه الشيطان على ذبحها بسكين".. حيثيات حكم المؤبد لقاتل زوجته في مصر

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكم المؤبد لقاتل زوجته إثر خلافات أسرية، بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه "استقر في يقينها واطمأن، وجدانها إلى واقعة القتل وذلك من خلال أوراق القضية، وما تم بها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة حيث تبين المتهم (علاء .أ) عاطل، شجعه الشيطان على قتل النفس التي حرم الله قتلها وغفل أن الزواج هو مودة ورحمة بين الزوجين ليقتل زوجته، ويضل سعيه في الحياة الدنيا، وظن أنه يحسن خيرا بواقعة قتل الزوجة والتخلص منها".

وأشارت إلى أن "المتهم بنشوب مشاجرة مع الزوجة استل سكينا من المطبخ وطعنها في قلبها عدة طعنات، حتى سقطت غارقة بدمائها ولاذا بالفرار، وجاءت شهادة شهود الواقعة من الجيران مؤكدين الخلافات الزوجية وأن الزوج هو المتهم في ارتكاب الجريمة".

وخلصت إلى أن "المتهم ارتكب جريمة قتل المجني عليها عمدا، وذلك لخلافات بينهما ولم يلق دفاع المتهم قبولا لدى المحكمة ولم يزعزع عقيدتها فأصدرت الحكم ضده بالمؤبد في واقعة قتل الزوجة".

المصدر: RT