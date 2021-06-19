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"المرصد" السوري: تركيا تستبدل مرتزقتها في ليبيا

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مقاتلون من فصيلة "السلطان مراد" السورية الموالية لأنقرة
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أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن تركيا قامت مؤخرا بسحب عدد من مرتزقتها السوريين من ليبيا لتستبدلهم بمقاتلين آخرين، في ظل التوقف التام لإخراج المرتزقة من هذا البلد.

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ونقل المرصد وهو مركز إعلامي موال للمعارضة السورية، عن مصادره أن نحو 140 مقاتلا من الفصائل الموالية لأنقرة عادوا من الأراضي الليبية إلى سوريا خلال الأيام الأخيرة المنصرمة.

وأشارت المصادر إلى أن عودتهم "لا تندرج إطلاقا ضمن إطار سحب المرتزقة من ليبيا، حيث جرى استبدالهم وإخراج نحو 200 مرتزق بدلا عنهم".

وذكرت المصادر نفسها أن الحديث يدور عن  عناصر فصائل "العمشات" و"السلطان مراد" و"فرفة الحمزة"، وذلك "في الوقت التي لا تزال عملية إعادة المرتزقة وسحبهم بشكل نهائي من ليبيا متوقفة بشكل كامل على الرغم من جميع المطالبات الدولية والتفاهمات الليبية – الليبية".

المصدر: موقع "المرصد السوري لحقوق الإنسان"

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