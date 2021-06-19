البحرين.. إحالة موظفي بنك للمحكمة بتهمة غسيل الأموال

أعلنت النيابة العامة في البحرين إحالة موظفي بنك في البلاد إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة غسيل الأموال.

وقالت النيابة في تغريدة عبر موقع "تويتر" إنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة لغسلهما أكثر من مليون دينار (نحو 2.670.000 دولار)، مشيرة إلى أنهما "تحصلا عليها بطريقة غير مشروعة باستغلال عملهما في أحد البنوك".

إحالة متهَمَين إلى المحكمة الكبرى الجنائية

لغسلهما مبلغ أكثر من مليون دينار بحريني تحصلا عليه بطريقة غير مشروعة باستغلال عملهما في أحد البنوك#النيابة_العامة#مملكة_البحرين#قانون — النيابة العامة (@pp_bahrain) June 19, 2021

ولم تورد النيابة تفاصيل أخرى حول القضية أو هوية المتهمين، وطريقة حصولهما على الأموال المتهمين بغسلها.

وتنظر المحاكم البحرينية بين الحين والآخر قضايا غسيل أموال متحصل عليها من جرائم مختلفة، حيث يخضع المتورطون لعقوبات صارمة.

المصدر: وكالات