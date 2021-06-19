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التحالف العربي: اعترضنا ودمرنا مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة

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التحالف العربي: اعترضنا ودمرنا مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة
Reuters
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي
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نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف العربي قوله، إنه "اعترض ودمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون اليمنيون صوب السعودية".

وكشفت قوات التحالف العربي "إحباط كافة محاولات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"، واتخذت الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

من جهتهم، أعلن الحوثيون في وقت سابق، استهداف مواقع عسكرية في مطار أبها السعودي بطائرتين مسيرتين، وكتب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع في تغريدة على موقع "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية ظهر اليوم الخميس على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي بطائرتين قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي على جرائم العدوان وحصاره المستمر على بلدنا العزيز".

المصدر: "واس"

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