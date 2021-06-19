التحالف العربي: اعترضنا ودمرنا مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة

نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف العربي قوله، إنه "اعترض ودمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون اليمنيون صوب السعودية".

وكشفت قوات التحالف العربي "إحباط كافة محاولات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"، واتخذت الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

#عاجل | #التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 19, 2021

من جهتهم، أعلن الحوثيون في وقت سابق، استهداف مواقع عسكرية في مطار أبها السعودي بطائرتين مسيرتين، وكتب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع في تغريدة على موقع "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية ظهر اليوم الخميس على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي بطائرتين قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

نفذ سلاح الجو المسير فجر اليوم السبت عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله

يأتي هذا الإستهداف ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 19, 2021

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي على جرائم العدوان وحصاره المستمر على بلدنا العزيز".

المصدر: "واس"