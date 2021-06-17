التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالمملكة.

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وكشفت قوات التحالف العربي "إحباط كافة محاولات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"، واتخذت الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وفي هذا السياق، أعلن الحوثيون استهداف مواقع عسكرية في مطار أبها السعودي بطائرتين مسيرتين، وكتب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع في تغريدة على موقع "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية ظهر اليوم الخميس على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي بطائرتين قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي على جرائم العدوان وحصاره المستمر على بلدنا العزيز".

تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية ظهر اليوم الخميس على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي بطائرتين قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي على جرائم العدوان وحصاره المستمر على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 17, 2021

المصدر: "سبق"+RT