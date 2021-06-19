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إصابات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية إثر اقتحامها عرسا في دير الأسد - فيديو

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إصابات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية إثر اقتحامها عرسا في دير الأسد - فيديو
Reuters AWA/LA
عناصر من الشرطة الإسرائيلية - أرشيف
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أصيب شخصان في مواجهات اندلعت مع عناصر الشرطة الإسرائيلية في بلدة دير الأسد في منطقة الشاغور بالجليل، السبت، عقب اقتحام قوات تابعة للشرطة لحفل زفاف أقيم في البلدة.

وذكرت مصادر طبية، أن إحدى الإصابات حرجة، وهي لشاب في الثلاثينيات من عمره، نقل إلى إثرها إلى مستشفى نهاريا لتلقي العلاج، أما المصاب الثاني فهو شرطي (26 عاما)، زعمت الشرطة أن حجرا ألقي على رأسه، ووصفت جراحه بالمتوسطة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات تابعة لوحدة حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية اقتحمت حفل زفاف في دير الأسد بمزاعم إطلاق الرصاص الحي خلال الحفل.

وأضاف الشهود، أن "مواجهات اندلعت مع عناصر الشرطة، أصيب خلالها شخصان بالرصاص الحي"، كما أضرمت النار في مركبتين تابعتين لقوات الشرطة.

المصدر: "عرب 48" + "شهاب"

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