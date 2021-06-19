إصابات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية إثر اقتحامها عرسا في دير الأسد - فيديو

أصيب شخصان في مواجهات اندلعت مع عناصر الشرطة الإسرائيلية في بلدة دير الأسد في منطقة الشاغور بالجليل، السبت، عقب اقتحام قوات تابعة للشرطة لحفل زفاف أقيم في البلدة.

وذكرت مصادر طبية، أن إحدى الإصابات حرجة، وهي لشاب في الثلاثينيات من عمره، نقل إلى إثرها إلى مستشفى نهاريا لتلقي العلاج، أما المصاب الثاني فهو شرطي (26 عاما)، زعمت الشرطة أن حجرا ألقي على رأسه، ووصفت جراحه بالمتوسطة.

#شاهد جانب من المواجهات المندلعة بين الأهالي وشرطة الاحتلال في بلدة دير الأسد بالداخل المحتل pic.twitter.com/GIufVTaJ4X — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 19, 2021

وأفاد شهود عيان بأن قوات تابعة لوحدة حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية اقتحمت حفل زفاف في دير الأسد بمزاعم إطلاق الرصاص الحي خلال الحفل.

وأضاف الشهود، أن "مواجهات اندلعت مع عناصر الشرطة، أصيب خلالها شخصان بالرصاص الحي"، كما أضرمت النار في مركبتين تابعتين لقوات الشرطة.

#شاهد إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مواجهات في بلدة دير الأسد في الجليل المحتل، في أعقاب اقتحام شرطة الاحتلال لحفل زفاف. pic.twitter.com/mTx40U19Nh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 19, 2021

المصدر: "عرب 48" + "شهاب"