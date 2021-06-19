سلطنة عمان تعيد فرض حظر التجول الليلي بعد زيادة إصابات كورونا

قالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا في سلطنة عمان، اليوم السبت، إن السلطنة ستعيد فرض حظر التجول الليلي بعد ارتفاع إصابات كورونا.

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وقالت اللجنة في بيان إن الحظر الذي سيبدأ غدا الأحد من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا سيقيد حركة الأفراد والمركبات باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

واتجهت الإصابات في عمان للارتفاع منذ يناير وسط زيادة ملحوظة منذ تراجعها في أوائل مايو. وشهدت الدولة الخليجية أبطأ حملة تطعيم في المنطقة بسبب صعوبات الشراء.

وأشارت أحدث أرقام لوزارة الصحة يوم الخميس إلى أن البلاد سجلت 2015 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 242723 بينما بلغ إجمالي الوفيات 2626 وفاة.

المصدر: رويترز