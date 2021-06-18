عمرو أديب: حسين يعقوب لم يقل الحقيقة في شهادته بقضية "خلية داعش إمبابة" - فيديو

أكد الإعلامي المصري عمرو أديب أن الداعية محمد حسين يعقوب لم يكن صريحا أمام المحكمة التي استمعت لشهادته خلال نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

وقال: "هذا الرجل لم يكن حقيقيا، لم يكن ذات الشخص أو الإنسان ذاته، كما أنه لم يقل ما في صدره".

وأضاف: "يعقوب استخدام مبدأ يقول: (عندما تكون مستضعفا وخائفا من المشركين أعمل أي شي، وسيغفر لك الله ذلك".

وتابع: "حسين يعقوب في شهادته لم يقصد ما قاله، وأنه لم يتراجع عن أفكاره، وأن أتباعه يتفهمون ما فعله، وأنهم لم يصدموا مما قاله أمام المحكمة".

واستمعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى شهادة الداعية محمد حسين يعقوب في محاكمة 12 متهما في القضية رقم 271 لعام 2021 والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

وسألت المحكمة يعقوب عن رأيه فيما أقره أحد المتهمين بأن "الجهاد في سبيل الله هو القيام بعمليات إرهابية"، فرد الداعية: "هو قال ذلك، يكون إذا غلطان، لا أظن أن هناك عاقلا يقول هذا".

وقدم المحامي هاني سامح بلاغا رسميا للجهات المختصة "يتهم فيه الداعية حسين يعقوب بغسيل الأموال والزواج من فتيات عذراوات تخطى عددهن الـ30 فتاة"، مشيرا إلى أن "ما تقدم به في البلاغ مجرد بداية، وبلاغ أولي فقط، لكنه في طريقه لاتخاذ خطوات أخرى".

وقال سامح، إن "من يتتبع حلقات وخطب ودروس محمد حسين يعقوب يجد أنها تعج بالتطرف وقيم داعش وتحريض على الكره والبغض والتطرف الديني، لذا نحن في طريقنا لاتخاذ خطوات أخرى".



المصدر: "الشروق"