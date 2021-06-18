تونس.. اتساع رقعة الاحتجاج على عنف الشرطة في العاصمة

دعت 43 منظمة تونسية لتنظيم مسيرة مساء الجمعة في العاصمة تونس للتنديد بـ"عنف الشرطة والإفلات من العقاب".

ودعت 43 منظمة بينها نقابة الصحافيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان إلى احتجاج يوم الجمعة اعتراضا على إفلات رجال الشرطة من العقاب.

ويأتي ذلك عقب الاحتجاجات التي بدأت الأسبوع الماضي بضاحية السيجومي في تونس العاصمة بعد وفاة شاب إثر اعتقاله، وبعد نشر مقطع مصور يظهر شرطيا يسحل طفلا جرد من كل ثيابه، مما أحدث صدمة وأثار غضبا شديدا.

وامتدت احتجاجات عنيفة بدأت الأسبوع الماضي بضاحية السيجومي في تونس العاصمة اعتراضا على عنف الشرطة إلى أحياء شعبية أخرى بالمدينة مساء الأربعاء، في تصعيد للغضب المتنامي إزاء حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وفي حي التضامن وحي الانطلاقة تجمع شبان وأغلق المحتجون طرقا ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم.

واندلعت الاحتجاجات عقب نشر مقطع مصور يظهر شرطيا يسحل طفلا في السيجومي بعد أن نزع كل ثيابه، مما أحدث صدمة وأثار غضبا شديدا وشكوكا في مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة بعد 2011.

وتوفي أيضا الأسبوع الماضي شاب في السيجومي بعد وقت قصير من اعتقاله، وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية، وكانت الواقعتان من الأسباب الرئيسية لتفجر موجة الاحتجاجات الجديدة.

المصدر: RT + وكالات