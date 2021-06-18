الجزائر.. سجن الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان

أودع قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة، الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.

وبحسب معلومات موقع "الشروق" فإن "الطاهر خاوة كانت لديه علاقة وطيدة مع الوزير السابق للعدل الطيب لوح وكذلك رجل الأعمال الذي تم إيداع من طرف قاضي التحقيق نفس الغرفة الثاني للقطب الإقتصادي والمالي الحبس المؤقت عبد المالك صحراوي وعلى هذا الأساس هو متابع في قضية الحال".

وكانت السلطات القضائية، قد أصدرت في 11 يناير 2020 قرارا بالمنع من السفر ضد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة.

المصدر: "الشروق"