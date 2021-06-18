الأردن: الحديث عن تعديلات دستورية حول دين الدولة ضرب من الخيال

قال رئيس اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، إن الشائعات عن تعديلات دستورية حول دين الدولة وغيرها من التعديلات "ضرب من الخيال ولا تليق بالدولة".

وأكد الرفاعي أن اختصاص اللجنة محدد فقط بالنظر في أي تعديلات دستورية تتصل حكما بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات تطوير العمل النيابي، مبينا أن اللجنة تعمل لغاية هذه اللحظة على إقرار وتنظيم إطار وآليات عملها، استعدادا لانطلاق اجتماعات اللجان الفرعية يوم الاثنين المقبل.



وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة في اللجنة عبر الناطق الإعلامي، موضحا أن هناك حرية لأعضاء اللجنة في الإدلاء بآرائهم عبر وسائل الإعلام، مع الالتزام بالوثيقة الإطارية لقواعد وأسس العمل التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع.



وأكد أهمية تحقيق التوافق والنظر للمصلحة العليا التي تحقق حالة متقدمة من التنمية السياسية والحياة الحزبية الناضجة، معربا عن تقديره لحرص الجميع على إنجاح عمل اللجنة.

المصدر: عمون"