مراسل RT: أنباء عن تمكن المقاومة الفلسطينية من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية غرب غزة

أفاد مراسل RT مساء يوم الخميس بأن أنباء وردت تفيد بأن المقاومة الفلسطينية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية غرب قطاع غزة، خلال الغارات التي شنت على القطاع يوم الخميس.

وذكرت فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس، أن المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب الفضائية، فإن عملية إسقاط الطائرة تم في منطقة شمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر أخرى إن الطائرة من طراز "كواد كابتر" تستخدم في أعمال تجسسية وأخرى.



من ناحيتها أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش يحقق في هذا التقرير.

المصدر: RT + وسائل إعلام