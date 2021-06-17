"حركة البناء الوطني": لدينا أدلة على تزوير الانتخابات التشريعية في الجزائر

أكد عبد القادر بن قرينة رئيس "حركة البناء الوطني" الجزائرية المصنفة على أنها "إسلامية"، امتلاكه أدلة على تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد.

وحسب موقع "النهار" الجزائري، قال بن قرينة: "سنتوجه مساء اليوم إلى محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتقديم ما لدينا من دلائل تزوير في التشريعيات".

ودعا إلى "أخلقة السياسة"، مؤكدا أن حركته "تضم صوتها لجميع القوى السياسية، حول طعنها وقولها إن تزويرا طال النتائج".

وطالب بن قرينة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات محمد شرفي بضرورة فتح تحقيق محايد، مشددا على أن من لديه دلائل على تزوير حركة البناء الوطني يجب أن يظهرها.

وقال إن حركته تمد يدها للجميع "رغم الظلم والتزوير"، من أجل "الخروج من هذا الإشكال... نريد بناء كوموندوس سياسي".

وأجريت الانتخابات التشريعية الجزائرية السبت الماضي على 407 مقاعد، حصلت فيها "حركة البناء الوطني" على 40 مقعدا، بينما تصدر حزب "التحرير الوطني" بـ105 مقاعد، ثم المستقلون بـ78، وحركة "مجتمع السلم" بـ64، ثم حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ57 مقعدا، تلته "جبهة المستقبل" بـ48، فيما توزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى، وفق معطيات رسمية.

وتأسست حركة "البناء الوطني" عام 2013 من قبل قياديين انشقوا عن حركة "مجتمع السلم"، وهو أكبر حزب إسلامي في الجزائر.

المصدر: موقع "النهار" الجزائري