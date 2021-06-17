المغرب يسجل 4 وفيات و468 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 500 أمس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 525443.

كما سجل المغرب 4 وفيات، وهو نفس العدد المسجل في اليومين الماضيين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9225.

وأشاد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في اجتماع للحكومة اليوم "بالتقدم المطرد لعدد المواطنات والمواطنين المستفيدين من التلقيح رغم الصعوبات المرتبطة بتوفر اللقاح دوليا".

وقال إن عدد الحاصلين على اللقاح قارب الـ10 ملايين بالتوازي مع "تحسن الوضع الوبائي من حيث عدد الحالات النشطة والحالات الخطيرة والوفيات".

المصدر: "رويترز"