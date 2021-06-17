الأردن يوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمتلقين جدد

أصدرت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، قرارا يقضي بوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا في البلاد، لمتلقين جدد.

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وفي إطار هذا القرار، قررت الوزارة الاكتفاء بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لمن تلقوا الجرعة الأولى منه فقط.

في حين أن الأمين العام لشؤون الأوبئة في وزارة الصحة، عادل البلبيسي، أكد أن "باب طلب لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وغيره من اللقاحات سيبقى مفتوحا حسب احتياجات الأردن"، لافتا إلى "الرفض الشعبي في الأردن للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا"، مؤكدا "مأمونية وفاعلية جميع اللقاحات التي تستوردها البلاد".

المصدر: "خبرني"