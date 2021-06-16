محمد بن زايد يستقبل قائد القوات الأمريكية بأفغانستان

استقبل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، الأربعاء، الفريق أول أوستن ميلر قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الذي يرأس بعثة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة، وفي مقدمتها انسحاب القوات الأميركية وحلفائها في حلف "الناتو" من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

المصدر: "وام"