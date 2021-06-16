تونس.. سعيّد يتهم أطرافا سياسية بـ"الذهاب للخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحته حتى لو بالاغتيال"

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافا سياسية بـ"السعي لإزاحته من الحكم ولو بالاغتيال"، مشيرا إلى أن "هذه الأطراف استعانت بالخارج لتحقيق هذا الأمر".

وفي تصريح عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، دعا سعيد إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014".

وأضاف: "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال".

وشدد على موقفه الرافض للحوار على غرار ما حصل في السابق، داعيا إلى "إدخال إصلاحات سياسية على خلفية أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدت إلى الانقسام وتعطل السير العادي لعجلات الدولة".

المصدر: "سبوتنيك"