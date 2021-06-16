السيسي يصدر قرارات جديدة في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية حول إعادة تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات في مصر.

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وأصدر السيسي قرارا بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب محور محمد على فهمي بجنوب مدينة نصر بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستخدامها في إقامة ورشة العمل الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

كما أصدر السيسي قرارا بإعادة تخصيص قطعة أرض ناحية مركز الداخلة لصالح محافظة الوادي الجديد لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة.

وخصص السيسي قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا ناحية الدير الغربي بالمحروسة لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة.

كذلك أصدر الرئيس المصري قرارا بتخصيص أراضي مملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لصالح محافظة كفر الشيخ لاستخدامها في إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.

المصدر: مصراوي