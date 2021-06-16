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اندلاع حرائق جديدة في غلاف غزة بسبب دفعات من البالونات الحارقة (صورة)

أخبار العالم العربي

اندلاع حرائق جديدة في غلاف غزة بسبب دفعات من البالونات الحارقة (صورة)
RT
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن حريقا اندلع في مستوطنة "أشكول" بغلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من القطاع.

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وأفاد مراسلRT اليوم، بأن مجموعة "أحفاد الناصر" الفلسطينية تواصل إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وصباح أمس الثلاثاء، اندلعت 10 حرائق في غلاف غزة، بفعل بالونات حارقة، في حين أشار الإعلام الإسرائيلي إلى حريقين بالمجلس الإقليمي "شاعر هنيغيف".

اندلاع حرائق جديدة في غلاف غزة بسبب دفعات من البالونات الحارقة (صورة)
RT

المصدر:RT+وكالة "شهاب"

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