لبنان.. رئاسة البرلمان ترد على بيان رئاسة الجمهورية

ردت رئاسة مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، على بيان الرئاسة اللبنانية، المتعلق بتأخير "ولادة" الحكومة.

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وفي بيان لها، قالت رئاسة المجلس: "باسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك..وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، ميشال عون، بل هو ناشئ عن قرار النواب، أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (المادة 64 من الدستور)".

وأضاف البيان: "بالتالي من حقي أن أحاول بناء لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، أن أساعده في أية مبادرة قد يتوصل إليها، سيما أن رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، أبدى كل رغبة بذلك وأرسل إلي عدة رسل بهذا الشأن، وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادرة نبيه بري، دون حضوري الشخصي، وكان القاضي راضي، طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24".

وأكملت رئاسة البرلمان: "وطالما حل موضوع وزارة الداخلية إلى أن أصريتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية ( الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد، فهو لا يشارك بالتصويت، فكيف تكون له أصوات بطريقة غير مباشرة).. متعطل كل شيء... والبلد ينهار... والمؤسسات تتآكل... والشعب يتلوى..وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق، وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم، فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد سعد الحريري رئيسا للحكومة".

واختتمت رئاسة البرلمان بيانها قائلة: "هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوية جواب رسالتكم إليه، المطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة".

المصدر: "الجديد"