مصر..وزارة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

طمأنت وزارة الصحة المصرية المواطنين، بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ووجهت لهم رسالة أكدت فيها أمان وفعالية هذه اللقاحات.

إقرأ المزيد

وفي منشور توعوي لها، أكدت وزارة الصحة أن "جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة وفعالة"، مشددة على أنه "لا داعي للخوف منها أو القلق".

كما قامت الصحة المصرية باستعراض فعالية لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا، تزامنا مع بدء إنتاجه محليا في مصر، كاشفة عدة تفاصيل عن هذا اللقاح.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن لقاح "سينوفارم" هو "لقاح به أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس، لا يسبب الإصابة بالعدوى"، مشيرة إلى أن "هذا اللقاح يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس مستقبلا، مما أنه يؤخذ على جرعتين 0.5 عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية".

بالإضافة إلى ما سبق، وفي رسالتها إلى المواطنين، ناشدت الصحة المصرية الشعب إلى ضرورة الإسراع لحجز تطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن الحجز يكون من خلال موقع التسجيل التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

هذا ووجهت وزارة الصحة تحذيرات لأي جهة غير حكومية تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين بلقاح ضد فيروس كورونا، لافتة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تعمل على الترويج لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

كما حثت الوزارة المواطنين على الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، في حال ظهور أي أعراض، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة لمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات.

وفي إطار التوعية والإرشاد، شددت وزارة الصحة على ضرورة استمرار المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، والابتعاد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس، أو لمس أي أسطح، وفي حال لمس أي أسطح يجب تجفيفها، وعدم التقبيل والاحضان أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء.

المصدر: "الوطن"