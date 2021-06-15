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طائرات حربية إسرائيلية تقصف هدفا تابعا لـ"كتائب القسام" في غزة

سقوط طائرة مسيرة تحمل مقذوفات جنوبي العاصمة العراقية

أخبار العالم العربي

سقوط طائرة مسيرة تحمل مقذوفات جنوبي العاصمة العراقية
Reuters
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة سقطت في منطقة مدنية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "طائرة مسيرة تحمل مقذوفات سقطت مساء اليوم في معسكر الرشيد بمنطقة الزعفرانية".

وأضاف، أن "الطائرة سقطت في ساحة متروكة، دون أن تسبب أية خسائر".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أن مطار بغداد الدولي استهدف بثلاث طائرات مسيرة.

سقوط طائرة مسيرة تحمل مقذوفات جنوبي العاصمة العراقية

يذكر أن "تنسيقية المقاومة العراقية" أعلنت قبل أيام في بيان صحفي، تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

وفي وقت سابق، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، عن "قلقه" من لجوء جماعات مسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية بالعراق.


المصدر: RT

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