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المبعوث الأمريكي يبحث اليمن في السعودية

أخبار العالم العربي

المبعوث الأمريكي يبحث اليمن في السعودية
Reuters SAUDI PRESS AGENCY
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الأمريكي لشؤون اليمن تيم ليندركينغ في الرياض يوم 30 أبريل 2021
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لشؤون اليمن تيم ليندركينغ يبدأ زيارته للسعودية يوم الثلاثاء.

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وأشارت الخارجية إلى أن المبعوث الأمريكي سيلتقي مسؤولين سعوديين وممثلي الحكومة اليمنية.

إضافة إلى ذلك، سيعقد المبعوث الأمريكي لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لبحث العمل على وقف إطلاق النار في اليمن.

وكان غريفيث قد صرح بأن طرفي النزاع في اليمن لم يتمكنا من تجاوز الخلافات بينهما، واعترف بفشل جهوده، وذلك عشية انتهاء مهمته التي استمرت 3 سنوات.

المصدر: "نوفوستي"

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