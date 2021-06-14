مصر.. وزير الري الأسبق يشبه أزمة سد النهضة بحرب 1973 ويتوقع "نقلة نوعية" بعد اجتماع الدوحة

شبه وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، أزمة سد النهضة بحرب 1973، معربا عن تفاؤله من اجتماع الدوحة لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده الثلاثاء.

وفي تصريح لقناة "صدى البلد" المصرية، توقع علام حدوث نقلة نوعية من قطر، وصدور قرار قوي (عن الاجتماع) يلزم إثيوبيا بحل الأزمة".

وأضاف أن "الرهان على الشعب المصري دائمًا ما يكون ناجحا في الوقوف مع بلده في المحن والمواقف المصيري".

وأشار إلى أن "مصر تتحرك سياسيا على مستوى العالم فى مسألة سد النهضة وشرح الموقف المصري".

وتابع أن "الأشقاء العرب لهم جهود كبيرة في دعم مصر من قبل، ومصر الآن تلعب على هذه الدائرة العربية للمساعدة في حل الأزمة".

وأعرب عن أمله في "صدور قرارات قوية وواضحة وصريحة غدا، لدعم الموقف المصري والسوداني في الأزمة التي نتجت عن السد الإثيوبي".

وأردف أن "مصر والسودان مصيرهما واحد، وخروج قرارات قوية من مؤتمر الغد بالدوحة، من شأنه أنه سيغير مواقف كثيرة نحو السد الإثيوبي من قبل العديد من الدول".

المصدر: "اليوم السابع"