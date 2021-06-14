إعلام عبري: اتصالات لعقد قمة إسرائيلية أميركية إماراتية بحرينية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن وجود اتصالات لعقد اجتماع قمة بين إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين، دون تحديد المكان والزمان لها.

وأشارت القناة إلى أن "عقد القمة في إحدى دول الخليج من الممكن أن يفتح المجال أمام دولة أخرى أيضا للتطبيع مع إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "في الوقت الحالي لا يوجد تقدم في هذا الشأن".

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي المنتهية ولايته غابي أشكنازي أجرى خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات عدة للتحضير لهذه القمة وتجهيزها.

وأضافت أن "عقد هذه القمة في الوقت الحالي يعتمد على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي أبدت استعدادها لمواصلة التوقيع على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية أخرى".

المصدر: I24