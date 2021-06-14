18 وفاة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1109 حالات مؤكدة.

وأكدت الوزارة تعافي 1148 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10075 حالة منها 1596 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 466906 حالات كما بلغ عدد حالات التعافي 449241 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 18 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7590 حالة.

وأجري (83368) فحصاً مخبرياً اليوم في المملكة.

المصدر: واس