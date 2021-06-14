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مصر.. الحكم بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكم بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي
Reuters
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قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الاثنين، بتأييد حكم الإعدام بحق كل من القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، محمد بلتاجي، والقيادي بالجماعة، صفوت حجازي، في قضية تدبير اعتصام رابعة.

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وضمت القائمة: "عبدالرحمن البر، محمد بلتاجي، صفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، والفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد".

كما خففت إعدام عدد آخر للسجن المؤبد، ورفضت باقي طعون المتهمين.

المصدر: وكالات

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