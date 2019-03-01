مصدر أمني مصري ينفي إصابة البلتاجي بجلطة دماغية خطيرة

نفى مصدر أمني مصري ما أثير عبر المنصات الإعلامية حول إصابة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي بجلطة دماغية داخل محبسه في السجون المصرية.

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وأكدت المصادر بحسب جريدة أخبار اليوم المصرية، أن البلتاجي المحبوس على ذمة عدد من القضايا، في حالة صحية جيدة ولا صحة لما نشرته هذه المنابر الإعلامية.

وأشارت المصادر أن ما نشر هدفه التضليل والكذب وترويج الشائعات بهدف إشعال الفتن وقلب الحقائق.

وأعلنت أسرة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، تدهور صحته داخل محبسه في سجن "العقرب" جنوبي القاهرة، محملة الحكومة المصرية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام المسؤولية الكاملة عن حياته.

وأكدت العائلة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن البلتاجي أصيب بجلطة دماغية دون علمهم بتوقيتها، وعلى إثرها تدهورت حالته الصحية.

ويعد البلتاجي برلماني سابق، وأحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان، وأصدرت المحاكم بحقه أحكاما أولية بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية