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اجتماع أمني إسرائيلي حول مسيرة الأعلام المقررة غدا وسط دعوات فلسطينية إلى "غضب عارم" و"استنفار"

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اجتماع أمني إسرائيلي حول مسيرة الأعلام المقررة غدا وسط دعوات فلسطينية إلى
Reuters RONEN ZVULUN
مواطنون يرقعون الأعلام الإسرائيلية في القدس
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دعت القوى الوطنية الفلسطينية داخل الخط الأخضر إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك غدا الثلاثاء، لحمايته من اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين في مسيرة الإعلام".

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هذا ودعت لجنة المتابعة العليا والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى "غضب عارم يوم غد الثلاثاء في كل أرجاء فلسطين"، مطالبة "المقاومة" في غزة ولبنان بـ"الاستنفار لمنع مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس".

في الجهة المقابلة، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى اجتماع بين وزير أمن إسرائيل الداخلي الجديد، وقائد الشرطة، لدراسة الإجراءات الخاصة بمسيرة الأعلام في القدس غدا، وأنه سيكون هناك اجتماع للكابنيت (المجلس الوزاري المصغر) اليوم أيضا.

المصدر: RT

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