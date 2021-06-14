مصدر عراقي ينفي لـRT استهداف مطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة

نفى مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، استهداف معسكر تتواجد فيه قوات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، بطائرة مسيرة.

وقال المصدر، وهو قائد عسكري، لـRT: "لا صحة لاستهداف المطار فجر اليوم، نتوقع أن تكون هجمات من قبل الخارجين عن القانون، لكن اليوم لم يحدث أي شيء".

ونقلت وسائل إعلام عراقية معلومات أشارت إلى استهداف معسكر (فيكتوريا) في منطقة مطار بغداد الدولي بمقذوفات ألقتها طائرة مسيرة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أن مطار بغداد الدولي استهدف بثلاث طائرات مسيرة.

يذكر أن "تنسيقية المقاومة العراقية" أعلنت قبل أيام في بيان صحفي، تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

وفي وقت سابق، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، عن "قلقه" من لجوء جماعات مسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية بالعراق.

المصدر: RT