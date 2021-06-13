فتح معبر رفح بصفة استثنائية لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات لغزة

استأنفت مصر، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار للقطاع.

وأكدت مصادر مسؤولة بالمعبر، استمرار وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، إضافة إلى توفير سيارات الإسعاف المُجهّزة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة فى أي وقت وطوال أيام الأسبوع (بموافقة السلطات)، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

المصدر: (اليوم السابع)