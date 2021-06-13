 
مباشر
عاجل
نتنياهو مشككا بأهلية بينيت: على رئيس قوي لحكومة إسرائيل أن يعلم كيفية "قول لا" للرئيس الأمريكي

السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ومكة تشهد أعلى نسبة إصابات يومية

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ومكة تشهد أعلى نسبة إصابات يومية
Reuters AHMED YOSRI
التلقيح ضد فيروس كورونا في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qm0z

سجلت السعودية، اليوم الأحد، 1017 حالة إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا،‏ حيث أعلنت منطقة مكة عن تسجيل أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا بـ344 إصابة.

إقرأ المزيد
الصحة السعودية تكشف عن شروط الراغبين بأداء مناسك الحج
الصحة السعودية تكشف عن شروط الراغبين بأداء مناسك الحج

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1017، لتصل حصيلتها الكلية إلى 465797 حالة إصابة، بينها  10132 نشطة، و1575 حرجة.

وأكدت الصحة تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 7572 حالة وفاة.

وأشارت وزارة إلى أنه تم تسجيل 1133 حالات تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 448093 حالة.

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا