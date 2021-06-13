الصحة السعودية تكشف عن شروط الراغبين بأداء مناسك الحج

كشفت وزارة الصحة السعودية، أنه يشترط على الحاج الراغب بأداء المناسك أن يكون محصنا بجرعتين، أو بجرعة واحدة وأتم على الأقل أسبوعين بعد التطعيم بالجرعة، أو يكون محصنا متعافيا .

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وأكد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، لصحيفة عكاظ: "يجب أن يكون الجميع بصحة ولا يعانون من أمراض مزمنة، حتى نضمن أن يكون الحج آمنا وسلامة عالية"، وجاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر التواصل الحكومي الخاص بالحج، مؤكدا "حرص المملكة على سلامة كافة الحجاج، وأن البروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة لتمكين حجاج هذا العام شملت الفئات العمرية 18 - 65 عاما".

وأضاف الربيعة أن المملكة عملت من خلال هيئة الصحة العامة ومركز طب الحشود على تطوير بروتوكولات خاصة بالحج "لذلك نحن حريصون على أن يكون الحجاج في وضع آمن وبسلامة عالية".

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت أمس السبت، اقتصار حج هذا العام على المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب داخل المملكة، بإجمالي 60 ألف حاج، نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

المصدر: صحيفة "عكاظ"