الصحة المصرية تحسم جدل تطعيم الحوامل والأطفال باللقاح المضاد لكورونا

حسم مصدران مسؤولان بوزارة الصحة والسكان المصرية، الجدل القائم منذ عدة أيام حول تطعيم السيدات الحوامل بلقاح كورونا، خاصة بعد إجازة تطعيم الحوامل بهذا اللقاح في عدد من الدول.

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وقال المصدران في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إن السيدات الحوامل في مصر لن تحصل على لقاح كورونا، لأنه لم تجر تجارب سريرية عليهن، ولا دراسات حتى الآن بهذا الخصوص، لذلك لن يتم إعطاء اللقاح لهن.

وأضاف المصدران أن "الأطفال حتى سن 18 عاما أيضا لن يحصلوا على لقاح كورونا، وذلك لأنهم يتمتعون بمناعة طبيعية، وأن الدولة تسعى إلى تطعيم الفئات المستحقة والانتهاء منهم، وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتتوسع في عملية التطعيمات للسيطرة على الفيروس والحد من انتشار العدوى.

وأشار المصدران إلى أن "التطعيمات مهمة بالنسبة للفئات المستحقة، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لقلة مناعتهم، فضلا عن سعي الدولة إلى الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وأهمية اللقاحات وفعاليتها وأمنها وقدرتها في إعطاء الجسم المناعة لفترة تصل إلى 9 أشهر، وتحد من شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة".

المصدر: "الوطن"