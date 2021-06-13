مصر تسجل 711 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم السبت تسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة، نزولا من 733 إصابة و37 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 272491، من ضمنهم 200273 حالة تم شفاؤها و15582 حالة وفاة".

وكان مستشار الرئيس المصري للصحة، محمد عوض تاج الدين، قال يوم الجمعة إن مصر تسعى للحصول على أكبر عدد من اللقاحات وتطعيم أكبر عدد من السكان.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية على فضائية "extra news"، أنه لا توجد أية مشكلات لمن حصل على تطعيم فيروس كورونا، مؤكدا على أن الآثار الجانبية للتطعيم خفيفة ومتوقعة.

المصدر: RT