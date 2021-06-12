شكري: إعمار غزة جزء من تحملنا لمسئولية القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن لدى مصر رؤية مشتركة مع الأردن بشأن تحقيق السلام الشامل في فلسطين، مشددا على أن إعادة إعمار غزة موضوع يحظى بالأولوية.

وأضاف شكري: "نحن من ضحينا بالرجال والدماء والأموال خلال الـ 7 عقود الماضية لدعم فلسطين ومستمرون في تقديم الدعم إلى الأشقاء في فلسطين".

وعن إعادة إعمار غزة، قال شكري: "قطاع غزة تعرض إلى تدمير متلاحق على مر السنوات الماضية في ظل عدم وفاء المجتمع الدولي بوعود الإعمار، ومصر وعدت بإعمار القطاع ووفت بوعدها وتعمل لصالح المواطن الفلسطيني".

وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده "تعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني لتحقيق آماله في إقامة الدولة الفلسطينية، والمواطن في غزة يستحق الدعم والرعاية ورفع المعاناة وتحسين حالته".

وشدد على أن "التضامن والوحدة تعزز قدرة الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروع في إقامة دولته".

المصدر: "اليوم السابع"