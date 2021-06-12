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تركيا: سنواصل تعاوننا مع ليبيا من أجل استقرارها وازدهارها

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تركيا: سنواصل تعاوننا مع ليبيا من أجل استقرارها وازدهارها
twitter/ @MevlutCavusoglu
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
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تعهد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، باستمرار التعاون بين أنقرة وطرابلس "من أجل استقرار وازدهار ليبيا".

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وذكر تشاووش أغلو عبر "تويتر"، السبت، أنه أجرى لقاءات منفصلة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وقال تشاووش أوغلو تعليقا على اللقاء مع الدبيبة: "أكدت دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية قبيل مؤتمر برلين الثاني، وسنواصل تعاوننا من أجل ليبيا آمنة ومستقرة ومزدهرة".

وخلال اللقاء مع المنفي قال تشاووش أغلو: "سنزيد دعمنا لليبيا في كل مجال. وشددت على تأييدنا لجهود المصالحة الوطنية".

وشارك في اللقاءات من الجانب التركي وزيري الدفاع، خلوصي أكار، والداخلية، سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان، يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

المصدر: RT

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