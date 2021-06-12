 
مباشر

الجيش الأمريكي ينشر لقطات لعملياته في البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

الجيش الأمريكي ينشر لقطات لعملياته في البحر الأحمر
Reuters Jumana El Heloueh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlta

نشر الجيش الأمريكي لقطات تظهر تحركات قواته في البحر الأحمر بدعوى "ضمان الاستقرار" في الشرق الأوسط.

وأوضحت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي على حسابها في "تويتر" أمس الجمعة أن هذه الصورة تظهر جانبا من عمليات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية الأسطول الخامس الأمريكي (ومقره في المنامة)، وذلك "دعما للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا