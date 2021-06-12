الجيش الأمريكي ينشر لقطات لعملياته في البحر الأحمر

نشر الجيش الأمريكي لقطات تظهر تحركات قواته في البحر الأحمر بدعوى "ضمان الاستقرار" في الشرق الأوسط.

وأوضحت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي على حسابها في "تويتر" أمس الجمعة أن هذه الصورة تظهر جانبا من عمليات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية الأسطول الخامس الأمريكي (ومقره في المنامة)، وذلك "دعما للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة".

جانب من عمليات "البحرية الأميركية" في #البحر_الأحمر، أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية "الأسطول الخامس"، دعماً للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة @USNavy@US5thFleetpic.twitter.com/XUHHy80v0P — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 11, 2021

المصدر: RT