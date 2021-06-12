الكاظمي يؤكد من جديد عمل الحكومة العراقية للوصول إلى قتلة المتظاهرين

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عمل حكومته للوصول إلى قتلة المتظاهرين منذ الأول من أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

وقال الكاظمي خلال زيارته عائلة "الشهيد" أنس مالك، الذي استشهد متأثرا بجراحه بعد إصابته خلال التظاهرات في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار العام الماضي، قال إن "الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين".

وأضاف: "تمكنا في وقت سابق من القبض على قتلة الصحفي الشهيد أحمد عبد الصمد، وعلى فرق الموت في البصرة، وعدد من قتلة المتظاهرين".

وأشار الكاظمي إلى أن "الناصرية عانت من التهميش لعقود طويلة، ويعاني أبناؤها اليوم بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة".

وتابع رئيس الحكومة العراقية، أن حكومته "تولي اهتماما كبيرا بالمحافظة، وقد افتتحت الحكومة اليوم عددا من المشاريع المهمة التي من شأنها تقديم الخدمات لأبنائها".

المصدر: RT