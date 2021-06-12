الجزائر.. إطلاق سراح معارض سياسي بارز قبل ساعات من بدء الانتخابات التشريعية

أفرجت السلطات الجزائرية، فجر اليوم السبت، عن الناشط السياسي المعارض كريم طابو، بعد أن كانت قوات الشرطة أوقفته يوم الخميس.

وكتب جعفر طابو، شقيق الناشط السياسي، على صفحته في "فيسبوك": "تم إطلاق سراح أخي كريم طابو".

ويأتي الإفراج عن طابو في الوقت الذي يستعد فيه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري للإدلاء بأصواتهم اليوم السبت، في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحراك الشعبي الذي أنهى الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: RT