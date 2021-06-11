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اليمن.. تبادل أسرى وجثامين بين الحكومة والحوثيين في الضالع

أخبار العالم العربي

اليمن.. تبادل أسرى وجثامين بين الحكومة والحوثيين في الضالع
Reuters Khaled Abdullah
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أعلن الجيش اليمني، يوم الجمعة، عن صفقة تبادل أسرى ورفات مع جماعة "أنصار الله" الحوثية بمحافظة الضالع وسط اليمن.

وقال المتحدث باسم جبهة محور الضالع، فؤاد قائد جباري، عبر "تويتر"، إن "القوات المشتركة حررت 6 أسرى من الوحدات المرابطة في محور مُريس شمال الضالع إلى جانب 24 جثمانا مقابل 6 أسرى و22 جثمانا من جماعة أنصار الله"​​​.

وأوضح جباري أن عملية تبادل الأسرى والرفات، تمت عبر وساطة محلية في منفذ مُقيلان ماوية غرب مديرية الأزارق الواقعة في الجهة الغربية من الضالع.

المصدر: RT

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