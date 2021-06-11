اليمن.. تبادل أسرى وجثامين بين الحكومة والحوثيين في الضالع

أعلن الجيش اليمني، يوم الجمعة، عن صفقة تبادل أسرى ورفات مع جماعة "أنصار الله" الحوثية بمحافظة الضالع وسط اليمن.

وقال المتحدث باسم جبهة محور الضالع، فؤاد قائد جباري، عبر "تويتر"، إن "القوات المشتركة حررت 6 أسرى من الوحدات المرابطة في محور مُريس شمال الضالع إلى جانب 24 جثمانا مقابل 6 أسرى و22 جثمانا من جماعة أنصار الله"​​​.

تم قبل قليل تحرير 6 أسرى من أبطال الوحدات المرابطة في محور مُريس شمال الضالع إلى جانب 24 جثمان شهيد، مقابل 6 أسرى من عناصر المليشيات الى جانب 22 جثة بعد نجاح وساطة محلية، وقد تمت العملية عبر منفذ مُقيلان ماوية غربي مديرية الأزارق.

تفاصيل أكثر لاحقاً:

الجمعة: 11يونيو2021م

8:20 pm — فؤاد قائد جباري (@FuadGubary) June 11, 2021

وأوضح جباري أن عملية تبادل الأسرى والرفات، تمت عبر وساطة محلية في منفذ مُقيلان ماوية غرب مديرية الأزارق الواقعة في الجهة الغربية من الضالع.

المصدر: RT