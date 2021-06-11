الأمم المتحدة تختار الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن

اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الإمارات والبرازيل وألبانيا وغانا والغابون أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي لعامي 2022 و2023.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير: "بعد حصولها على ثلثي الأصوات المطلوبة، تم انتخاب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين اعتبارا من 1 يناير 2022".

وستحل الدول المنتخبة محل فيتنام والنيجر وتونس وإستونيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وستظل أعضاء في مجلس الأمن حتى 31 ديسمبر 2023.

وقال محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، إن "انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023 يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها".

انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023.. يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها..وانطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها ،ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 11, 2021

المصدر: RT