السعودية تسجل 1175 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السعودية، اليوم الجمعة، 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في تراجع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع بيانات الخميس، كما تم رصد 18 وفاة بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1175، لتصل حصيلتها الكلية إلى 463703 حالات، بينها 10112 نشطة و1559 حرجة.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 7 يونيو 1161، وفي 8 يونيو 1261، وفي 9 يونيو 1274، وفي 10 يونيو 1286.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1175) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (18) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1262) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (446,054) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/i0d48VtSH7 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 11, 2021

وأفادت وزارة الصحة برصد 18 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7537 متوفيا.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 7 يونيو 15 حالة، وفي 8 يونيو 17، وفي 9 يونيو 15، وفي 10 يونيو 16.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 446054 شخصا، بعد تسجيل 1262 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT