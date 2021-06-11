العراق.. ضبط منصات وصواريخ كاتيوشا كانت ستستهدف قاعدة جوية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، ضبط أربع منصات وصواريخ "كاتيوشا" من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، كانت مهيأة للاطلاق في محافظة ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في أحد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف قاعدة بلد الجوية"، مؤكدا أنه "تمت معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية