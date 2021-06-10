روسيا تجلي 112 شخصا من قطاع غزة في ثاني عملية منذ مايو

أفادت السفارة الروسية لدى مصر، اليوم الخميس، بإجلاء دفعة ثانية من مواطني روسيا وبعض الأعضاء الآخرين برابطة الدول المستقلة، من قطاع غزة تشمل 112 شخصا.

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وقالت السفارة الروسية، في تصريح لوكالة "تاس": "84 مواطنا روسيا و28 مواطنا من بلدان أخرى في رابطة الدول المستقلة، بينها كازاخستان وأوكرانيا، أعربوا عن رغبتهم في مغادرة الجيب الساحلي الفلسطيني".

وأوضحت السفارة أن حافلات ركاب تقل 112 شخصا بشكل عام تسير حاليا عبر شبه جزيرة سيناء إلى القاهرة رفقة دبلوماسيين روس، حيث سيتم لاحقا نقلهم إلى موسكو بواسطة طائرتين لوزارة الطوارئ الروسية.

وصادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 20 مايو على مرسوم ينص على إجلاء مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة الموجودين في غزة والراغبين في الخروج من القطاع.

وفي 26 مايو تم إجلاء 64 مواطنا روسيا من قطاع غزة حيث نقلوا عبر مصر إلى روسيا.

ويأتي ذلك بعد أن دخل ليلة 21 مايو حيز التنفيذ نظام لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة والقوات الإسرائيلي ليضع حدا لتصعيد عسكري يعتبر الأعنف بين الطرفين منذ 2014 وأودى بحياة 256 من مواطني القطاع و13 إسرائيليا.

المصدر: "تاس" + وكالات