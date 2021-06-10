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غريفيث من إيران: لا حل في اليمن إلا من خلال تسوية سياسية

أخبار العالم العربي

غريفيث من إيران: لا حل في اليمن إلا من خلال تسوية سياسية
Reuters Khaled Abdullah
مارتن غريفيث - صورة أرشيفية
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شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في ختام زيارته إلى إيران على غياب أي بديل عن التسوية السياسية للنزاع في اليمن.

وأكد مكتب غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس أن المبعوث الأممي اختتم زيارته التي استغرقت يومين إلى إيران، حيث التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومسؤولين كبارا آخرين.

وذكر مكتب المبعوث أن غريفيث "أكد من جديد أن حل النزاع يكون فقط من خلال تسوية سياسية شاملة تفاوضية بقيادة يمنية".

المصدر: RT

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