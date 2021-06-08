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ظريف خلال لقائه غريفيث: الحل باليمن يكمن في الحوار السياسي

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ظريف خلال لقائه غريفيث: الحل باليمن يكمن في الحوار السياسي
Reuters Dalati Nohra
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن "الحرب ليست الحل للأزمة اليمنية"، لافتا إلى أن "الحل يكمن في الحوار السياسي والوسائل السلمية".

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والتقى ظريف بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث، في طهران لمناقشة الأبعاد المختلفة للأزمة اليمنية وسبل تحقيقها، وتبادلا وجهات النظر حول سبل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى تطورات ما بعد الأزمة في اليمن، مشددا على "ضرورة رفع الحصار عن الشعب اليمني وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وفي بيانها، قالت الخارجية الإيرانية إنه "خلال الاجتماع، أطلع الممثل الأممي مارتن غريفيث وزير خارجيتنا على نتائج محادثاته مع الأطراف المعنية بشأن الأزمة اليمنية".

المصدر: RT

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